Гроб с телом королевы доставлен в Вестминстер

Король Карл III, принцы Уильям и Гарри шли вместе.

Гроб везли на лафете служащие Королевской конной артиллерии – части, которая задействуется на торжественных государственных мероприятиях.

Сам гроб с телом королевы задрапирован Королевским штандартом, поверх него на бархатной подушке была помещена корона.

Ежеминутно звонил Биг-Бен, звучала барабанная дробь.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Фото: Reuters/AFP/EPA/Scanpix

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Как ожидается, после многочасового стояния в обществе с королевой в Вестминстере простятся сотни тысяч человек.

За процессией наблюдали тысячи человек, собравшихся вдоль барьеров, ограничивающих дорогу, по которой провозят гроб с телом человека.

Процессия длилась примерно 40 минут и завершилась богослужением.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Сотни тысяч человек еще с раннего утра заняли очередь, чтобы проститься с королевой в Вестминстере. Публичная прощальная церемония началась в 17 часов и продолжится до 6:30 понедельника - дня похорон королевы.

Королева ушла из жизни 8 сентября.

Похороны состоятся 19 сентября.