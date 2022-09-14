Вечером в среду, 14 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II отправился из Букингемского дворца в Вестминстер.
Гроб с телом королевы доставлен в Вестминстер
Король Карл III, принцы Уильям и Гарри шли вместе.
Гроб везли на лафете служащие Королевской конной артиллерии – части, которая задействуется на торжественных государственных мероприятиях.
Сам гроб с телом королевы задрапирован Королевским штандартом, поверх него на бархатной подушке была помещена корона.
Ежеминутно звонил Биг-Бен, звучала барабанная дробь.
Как ожидается, после многочасового стояния в обществе с королевой в Вестминстере простятся сотни тысяч человек.
За процессией наблюдали тысячи человек, собравшихся вдоль барьеров, ограничивающих дорогу, по которой провозят гроб с телом человека.
Процессия длилась примерно 40 минут и завершилась богослужением.
Сотни тысяч человек еще с раннего утра заняли очередь, чтобы проститься с королевой в Вестминстере. Публичная прощальная церемония началась в 17 часов и продолжится до 6:30 понедельника - дня похорон королевы.
Королева ушла из жизни 8 сентября.
Похороны состоятся 19 сентября.
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