После успешной контратаки Украины настроение жителей оккупированных Россией территорий резко изменилось. Среди них растет недовольство ходом так называемой российской специальной операции и действиями правительства России.

Существует мнение, что Россия предает интересы "республик". Эти настроения еще больше усилились после того, как стало ясно, что российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, не имеют юридической силы на территории самой Российской Федерации.

Людям, которые пытались покинуть территорию так называемой Донецкой Народной Республики с таким паспортом, на границе России сообщили, что они никто.

Разведчики Украины также узнали, что в 14-й особой бригаде вооруженных сил России распространилась информация о том, что до 1 декабря необходимо завершить один из этапов операции. Затем из части украинских оккупированных территорий планируется вывезти регулярные отряды вооруженных сил России.

Эти территории планируется передать под контроль так называемых добровольных батальонов. Это может быть, например, так называемые первый (Донецкий) и второй (Луганский) армейский корпусы.