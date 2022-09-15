В полицию сообщили о примерно 30 транспортах средствах с подозрительными номерами

Жители сообщили о номерах, которые, возможно, были изменены и больше не соответствуют государственным требованиям. Большинство этих случаев констатированы в Рижском регионе.

До сих пор были начаты три уголовных процесса и более 15 процессов административных нарушений.

По представленным полицией сведениям, также зарегистрирована и "информация риска". Эти случаи оцениваются в уголовных процессах или административных процессах.

О конкретных случаях более широкие комментарии в полиции не давали, так как продолжается расследование. LETA уже писала о двух уголовных процессах, когда недавно в Риге были остановлены два автомобиля с, возможно, фальшивыми российскими регистрационными номерными знаками.

Главной причиной установки таких несоответствующих номерных знаков является желание избежать агрессии местных жителей, которая могла бы быть посвящена водителям зарегистрированных в России машин в связи с начатой их страной войной с Украиной.

При констатации таких нарушений номера изымаются, но у лиц, которые перемещаются на автомашинах с такими номерами, обычно имеются с собой также оригинальные номера.