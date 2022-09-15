США снова обновили список российских санкций, на этот раз введя персональные санкции в отношении семьи лидера Чечни Рамзана Кадырова, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и нескольких банкиров - всего 22 человек.
США обновляют санкционный список: в него вошла семья Кадырова
Финансисты Владимир Комлев, Виктор Жидков, Эдди Астанин и Андрей Мельников, связанные с российской платежной системой "Мир" и Национальным расчетным центром, включены в санкционный список за помощь России в обходе наложенных на нее ограничений в финансовой сфере.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова привлечена к ответственности за участие в депортации украинских детей в Россию.
Под санкции попала семья Рамзана Кадырова - Медни, Фатима и Аминат Кадыровы (каждая из них названа "одной из жен Кадырова" на сайте Минфина США), а также его дочери Айшат, Табарик и Карина.
Сам Кадыров и его официальная жена Медни находятся под санкциями США с декабря 2020 года.
Новые санкции включают запрет на въезд в США и замораживание активов.
Командиры неонацистского, как сказано в документе, отряда "Русич" Алексей Мильчаков и Ян Петровский включены в список за "особую жестокость" в боях в Харьковской области Украины.
Санкции были введены и в отношении нескольких крымских чиновников среднего звена.
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