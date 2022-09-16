С середины сентября в Риге на улице Ницгалес, 2а, рядом с ТЦ Minska, открыта первая круглосуточная автоматизированная пиццерия.
В Пурвциемсе открылась первая в Риге автоматизированная пиццерия
Всех жителей приглашают насладиться традиционными итальянскими пиццами - "Маргарита", "Четыре сыра", "Диавола", "Ортолана", а также приобрести другие виды идентичных традиционных итальянских блюд навынос.
Запатентованная печь испечет выбранную покупателем пиццу всего за три минуты, таким образом, дав возможность торопящимся рижанам и гостям нашего города отведать пиццу высокого качества уже через несколько минут после заказа.
"В первой автоматизированной пиццерии мы объединили все пожелания современного рижанина - возможность насладиться приготовленной на месте пиццей ресторанного качества, при этом не теряя много времени на процесс заказа и доставку еды", - рассказывает автор и воплотитель идеи автоматизированной пиццерии The Pizza Mood Андрис Петерсонс.
В момент оплаты автомат по приготовлению пиццы помещает выбранную покупателем пиццу в печь, принцип работы которой обеспечивает вкус, не уступающий вкусу пиццы, выпеченной в дровяной печи. Когда пицца готова, её помещают в картонную коробку и отдают покупателю. Весь процесс в общей сложности занимает три минуты.
Петерсонс подчеркивает, что пицца изготавливается в традиционном итальянском стиле, из высококачественных итальянских продуктов: "Чтобы сохранить высокое качество и подарить покупателю наслаждение вкусом, мы не замораживаем заготовки для пиццы, а сразу доставляем их в пиццерию, где они хранятся в специальных холодильных камерах".
"Я понял, что в Риге не хватает мест, где можно поесть быстро, но в то же время очень вкусно и по доступной цене. Так как пицца является одним из моих любимых лакомств, то появилась идея создания сети автоматизированных пиццерий. Могу с уверенностью сказать, что наш плавящийся итальянский сыр, приготовленный шеф-поваром томатный соус и хрустящая корочка пиццы порадуют вкусовые рецепторы и обязательно поднимут настроение", - говорит Петерсонс.
На данный момент покупателям предлагаются семь различных видов традиционной итальянской пиццы. Пиццу можно купить навынос и в холодном виде, чтобы приготовить её дома.
Первая автоматизированная пиццерия находится возле торгового центра Minska в микрорайоне Пурвциемс, но вскоре планируется открыть такие же пиццерии в районе Новая Тейка (Jaunā Teika) и других местах Риги.
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