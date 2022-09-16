В Пурвциемсе открылась первая в Риге автоматизированная пиццерия

Всех жителей приглашают насладиться традиционными итальянскими пиццами - "Маргарита", "Четыре сыра", "Диавола", "Ортолана", а также приобрести другие виды идентичных традиционных итальянских блюд навынос.

Запатентованная печь испечет выбранную покупателем пиццу всего за три минуты, таким образом, дав возможность торопящимся рижанам и гостям нашего города отведать пиццу высокого качества уже через несколько минут после заказа.

"В первой автоматизированной пиццерии мы объединили все пожелания современного рижанина - возможность насладиться приготовленной на месте пиццей ресторанного качества, при этом не теряя много времени на процесс заказа и доставку еды", - рассказывает автор и воплотитель идеи автоматизированной пиццерии The Pizza Mood Андрис Петерсонс.

В момент оплаты автомат по приготовлению пиццы помещает выбранную покупателем пиццу в печь, принцип работы которой обеспечивает вкус, не уступающий вкусу пиццы, выпеченной в дровяной печи. Когда пицца готова, её помещают в картонную коробку и отдают покупателю. Весь процесс в общей сложности занимает три минуты.