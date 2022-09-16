Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз

Блейк Лайвли появилась на 10th Annual Forbes Power Women's Summit в Линкольн-центре в Нью-Йорке в золотом мини-платье, которое подчеркнула ее округлившийся живот. Это будет уже четвертый ребенок пары. Супруги воспитывают трех дочерей: семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Инес и двухлетнюю Бетти.

В интервью актриса часто говорила,что воспитание детей - это непросто, но она счастлива быть матерью. Райан Рейнольдс поддерживает супругу, и даже подумывал взять паузу в актерской карьере, чтобы посвятить время детям.

Напомним Блейк и Райан познакомились в начале 2010 года на съемках фильма "Зеленый фонарь". В 2012 году они поженились.