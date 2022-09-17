В Мюнхене после двухлетнего перерыва стартовал Октоберфест

В субботу палатки, панорамное колесо и карусели были размещены в месте проведения мероприятия, в киосках посетителям предлагается не только пиво, но и разнообразные закуски.

Галерея: В Германии стартовал Октоберфест

В столице Баварии Мюнхене наблюдается большое количество людей в традиционных народных одеяниях

Los geht's mit der Wiesn. Dieses Jahr dauert das #Oktoberfest einen Tag länger. pic.twitter.com/ZmPWiNHOn9 — BR24 (@BR24) September 17, 2022

Впрочем, мэр Мюнхена Дитер Рейтер признал, что настроение на фестивале не такое, как было до пандемии.

На настроение людей влияет как возможный рост заболевания Covid-19 осенью и зимой, так и растущие цены на энергию и инфляция.

"Я рад, что рады тысячи человек", - сказал мэр, который во время открытия праздника традиционно откупорил первую бочку пива.