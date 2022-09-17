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В Мюнхене после двухлетнего перерыва стартовал Октоберфест

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В Мюнхене после двухлетнего перерыва стартовал Октоберфест
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Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

После двухлетнего перерыва в субботу начался традиционный мюнхенский праздник пива Октоберфест. Иконический праздник продолжится до 3 октября, сообщает DPA.

В субботу палатки, панорамное колесо и карусели были размещены в месте проведения мероприятия, в киосках посетителям предлагается не только пиво, но и разнообразные закуски.

Галерея: В Германии стартовал Октоберфест

В столице Баварии Мюнхене наблюдается большое количество людей в традиционных народных одеяниях

Впрочем, мэр Мюнхена Дитер Рейтер признал, что настроение на фестивале не такое, как было до пандемии.

На настроение людей влияет как возможный рост заболевания Covid-19 осенью и зимой, так и растущие цены на энергию и инфляция.

"Я рад, что рады тысячи человек", - сказал мэр, который во время открытия праздника традиционно откупорил первую бочку пива.

Консервативный премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил, что "с коронавирусом ситуация сейчас стабильна", и он посетит Октоберфест без маски для лица, в свою очередь федеральный министр здравоохранения Карл Лаутенбах призвал людей сделать тесты на Covid-19 перед тем, как присоединиться к толпе.

До пандемии ежегодно праздник посещали до шести миллионов человек со всего мира.

В 2020 году Октоберфест был отменен в связи с пандемией впервые после Второй мировой войны. Не было праздника из-за Covid-19 и в прошлом году. Самые длинные перерывы в более чем 200-летней истории праздника были именно во время войны.

В 2019 году Октоберфест отметил 209-летние, однако праздник организовывался только в 186-й раз, так как мероприятие ранее отменялась из-за двух эпидемий холеры, Первой и Второй мировой войн, а также в результате экономических и политических кризисов.

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