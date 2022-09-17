В субботу, 17 сентября, в Сигулде прошло мероприятие завершения садоводческого сезона "Осенний парад саженцев 2022".
Фото ⟩ В Сигулде прошел "Осенний парад саженцев 2022"
В этом году мероприятие прошло уже в 17-й раз, свою продукцию предлагали питомники со всей Латвии: посетители могли осмотреть и приобрести плодовые и ягодные деревья, декоративные деревья и кустарники, а также многолетние цветы и другие растения.
Посетителей ждало не только обширное предложение саженцев и товаров для дома, а также продуктов питания и изделий ремесленников, но и праздничная атмосфера - музыкальные представления, катание на пони для детей, а также конкурсы с призами.
Галерея: "Осенний парад саженцев 2022".
Посетители "Осеннего парада саженцев" могли встретить представителей более 100 питомников со всей Латвии, а также получить консультации по выращиванию, выбору саженцев и планированию сада.
Парады саженцев - единственные мероприятия сферы, на которых у посетителей есть гарантия того, что в предложении только выращенные в Латвии саженцы. Это контролирует специально созданная комиссия по этике.
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