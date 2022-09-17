Фото ⟩ В Сигулде прошел "Осенний парад саженцев 2022"

В этом году мероприятие прошло уже в 17-й раз, свою продукцию предлагали питомники со всей Латвии: посетители могли осмотреть и приобрести плодовые и ягодные деревья, декоративные деревья и кустарники, а также многолетние цветы и другие растения.

Посетителей ждало не только обширное предложение саженцев и товаров для дома, а также продуктов питания и изделий ремесленников, но и праздничная атмосфера - музыкальные представления, катание на пони для детей, а также конкурсы с призами.

Галерея: "Осенний парад саженцев 2022".

Посетители "Осеннего парада саженцев" могли встретить представителей более 100 питомников со всей Латвии, а также получить консультации по выращиванию, выбору саженцев и планированию сада.

Парады саженцев - единственные мероприятия сферы, на которых у посетителей есть гарантия того, что в предложении только выращенные в Латвии саженцы. Это контролирует специально созданная комиссия по этике.