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Накануне похорон опубликован новый портрет королевы Елизаветы II

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Накануне похорон опубликован новый портрет королевы Елизаветы II
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Фото: AP/Scanpix

Букингемский дворец накануне похорон опубликовал новый портрет королевы Елизаветы II. Напомним, Ее Величество скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал на 97-м году жизни. 

Снимок Елизаветы II был сделан фотографом Раналдом Маккекни в Виндзорском замке на прошлой неделе во время платинового юбилея Ее Величества. 

На фотографии королева позировала в светло-голубом платье с аквамариновыми брошками, жемчужном ожерелье и серьгах. Броши - это дань памяти ее отцу, Георгу VI, который подарил эти украшения своей дочери. 

Портрет был опубликован накануне похорон королевы. Напомним, похороны пройдут уже сегодня, 19 сентября. Ранее в Великобритании прошли церемонии прощания с королевой. Помимо членов королевской семьи, в прощании приняли участие тысячи британцев, которые стояли в очереди по несколько часов.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, в 13:00 по латвийскому времени в Вестминстерском аббатстве, в них также примет участие президент Латвии Эгил Левитс с супругой. 

Фото: Королевская семья на платиновом юбилее Елизаветы II

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