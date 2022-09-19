Накануне похорон опубликован новый портрет королевы Елизаветы II

Снимок Елизаветы II был сделан фотографом Раналдом Маккекни в Виндзорском замке на прошлой неделе во время платинового юбилея Ее Величества.

На фотографии королева позировала в светло-голубом платье с аквамариновыми брошками, жемчужном ожерелье и серьгах. Броши - это дань памяти ее отцу, Георгу VI, который подарил эти украшения своей дочери.

Портрет был опубликован накануне похорон королевы. Напомним, похороны пройдут уже сегодня, 19 сентября. Ранее в Великобритании прошли церемонии прощания с королевой. Помимо членов королевской семьи, в прощании приняли участие тысячи британцев, которые стояли в очереди по несколько часов.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw — The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, в 13:00 по латвийскому времени в Вестминстерском аббатстве, в них также примет участие президент Латвии Эгил Левитс с супругой.

Фото: Королевская семья на платиновом юбилее Елизаветы II