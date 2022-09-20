Лобода о слухах про покушение: "В Латвии такие происшествия невозможны"

Светлана Лобода поделилась скриншотом новости из Telegram-канала, в которой говорится о покушении на нее. В Сети можно найти слухи о том, что артистка якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии, а напавшие убегали с криками "Слава России!".

Певица поспешила опровергнуть эти публикации. Она сообщила, что накануне давала концерт в Казахстане, а в Латвии, где она на данный момент проживает, такое случиться не может:

"Ребята, это фейк! Все в порядке! В Казахстане давала концерт. В Латвии такие происшествия невозможны, так как Латвия на стороне правды - на стороне моей страны - Украины", - написала Светлана.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/сторис

Ранее Светлана Лобода дала большое интервью Катерине Гордеевой. В нем она высказалась и о Юрмале. Со слов артистки, именно в Юрмале на берегу моря она себя чувствует спокойно. Светлана вспомнила времена "Новой волны" и отметила, что уже тогда думала о том, что поживет здесь немного: "Я не знаю почему. Мне очень нравится воздух. Мне очень нравится ощущение спокойствия и защищенности".

"Новая волна" сделала "Дзинтари", - добавляет Светлана. Ей кажется это тем культовым местом, куда в свое время стремился попасть любой русскоязычный артист и выступить на этом конкурсе. Это было в то время очень престижно. В Юрмале всегда собиралась знаковая публика.

Светлана Лобода и Катерина Гордеева Фото: Кадр из видео