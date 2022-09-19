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В Японии эвакуируют 9 миллионов человек из-за разрушительного тайфуна Нанмадол

BBC News Русская служба
В Японии эвакуируют 9 миллионов человек из-за разрушительного тайфуна Нанмадол
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BBC
Тайфун
Тайфун Фото: BBC News

Это один из самых страшных тайфунов, которые Япония когда-либо видела, страна готовится к обширным наводнениям и оползням.

Нанмадол называют супертайфуном, он обрушился на самый южный из четырех главных островов Японии, Кюсю, в воскресенье, и уже унес жизни двух человек, еще 87 получили ранения. Ожидается, что в ближайшее время тайфун выйдет на самый большой японский остров, Хонсю. Власти страны приказали эвакуировать девять миллионов человек.

Это один из самых страшных тайфунов, которые Япония когда-либо видела.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах США (JTWC) классифицировал Нанмадол как "супертайфун". Этот термин применяется к штормам с постоянной скоростью ветра 240 км/ч и более.

Десятки тысяч японцев провели ночь воскресенья в убежищах, почти 350 тысяч домов остались без электричества.

Стихия привела к серьезным сбоям в работе транспорта, Япония готовится в обширным наводнениям и оползням. Закрыты многие магазины и предприятия, некоторые здания защищают, обкладывая мешками с песком.

Скорость ветра супертайфуна достигает 234 км/ч, и в некоторых районах прогнозируют до 400 мм осадков в виде дождя за 24 часа - в очень многих местах на планете столько осадков не выпадает и за год.

Спасатели борются с оползнем на Кюсю
Спасатели борются с оползнем на Кюсю Фото: Reuters

Супертайфун обрушился на Кюсю со стороны города Кагосима на южной оконечности острова. В результате река Кюсю вышла из берегов.

Японский государственный телеканал NHK сообщил, что один из местных жителей утонул в машине, которую накрыл паводок, другой погибший попал под оползень. Еще один человек пропал без вести.

На кадрах с местных видеокамер видно, как ветер срывает крыши с домов и опрокидывает рекламные билборды.

Курс на Хонсю

Для более полумиллиона жителей районов Кагосима, Миядзаки, Оита, Кумамото и Ямагути выпущено предупреждение пятого уровня - самое высокое по шкале предупреждений о стихийных бедствиях в Японии.

По прогнозам метеорологов, Нанмадол в ближайшие пару дней повернет на восток и пройдет над главным японским островом Хонсю, а к среде выйдет в океан.

Столицу Японии Tокио уже заливает дождями, из-за наводнения там остановлена одна из основных линий метро, Тодзаи, которая проходит через центр Токио и обычно перевозит больше полутора миллионов человек в день.

Предупреждения четвертой степени также получили жители острова Сикоку и региона Тюгоку на острове Хонсю.

Из-за стихийного бедствия премьер-министр Японии Фумио Кисида отложил визит в Нью-Йорк, где он должен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Планируется что он полетит туда во вторник.

"Нанмадол" - это уже 14-й тайфун на Тихом океане в этом сезоне, и самый мощный из тех, что достигали Японии. Представитель Метеорологической службы Японии в субботу сказал, что он может оказаться разрушительнее, чем тайфун Джеби, который в 2018 году убил в Японии 14 человек (и еще семерых - на Тайване).

Япония в целом очень хорошо подготовлена к разного рода ударам стихии, в том числе тайфунам, но ученые предупреждают, что из-за изменения климата тайфуны будут становиться все мощнее и разрушительнее.

Затяжная Ла-Нинья

Ученые предсказали в этом году очень активный сезон ураганов, вызванный усилением природного явления, которое называют Ла-Нинья - масштабное охлаждение поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Это одна из движущих сил климата на планете, фаза Ла-Нинья может длиться несколько лет.

Ла-Нинья уже привела к длительной засухе в районе Африканского Рога, в Южной Америке, и невиданным осадкам в Юго-Восточной Азии.

"Антропогенное изменение климата усиливает воздействие таких естественных явлений, как Ла-Нинья, и оказывает все большее влияние на наши погодные режимы, в частности посредством более интенсивных волн тепла и засухи — и связанного с ними риска стихийных пожаров — а также рекордных ливневых осадков и наводнений", - говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Таалас.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) предполагает, что интенсивность тропических циклонов будет расти.

BBC
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