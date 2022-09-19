В Японии эвакуируют 9 миллионов человек из-за разрушительного тайфуна Нанмадол

"Нанмадол" - это уже 14-й тайфун на Тихом океане в этом сезоне, и самый мощный из тех, что достигали Японии. Представитель Метеорологической службы Японии в субботу сказал, что он может оказаться разрушительнее, чем тайфун Джеби, который в 2018 году убил в Японии 14 человек (и еще семерых - на Тайване).

Япония в целом очень хорошо подготовлена к разного рода ударам стихии, в том числе тайфунам, но ученые предупреждают, что из-за изменения климата тайфуны будут становиться все мощнее и разрушительнее.

Затяжная Ла-Нинья

Ученые предсказали в этом году очень активный сезон ураганов, вызванный усилением природного явления, которое называют Ла-Нинья - масштабное охлаждение поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Это одна из движущих сил климата на планете, фаза Ла-Нинья может длиться несколько лет.

Ла-Нинья уже привела к длительной засухе в районе Африканского Рога, в Южной Америке, и невиданным осадкам в Юго-Восточной Азии.

"Антропогенное изменение климата усиливает воздействие таких естественных явлений, как Ла-Нинья, и оказывает все большее влияние на наши погодные режимы, в частности посредством более интенсивных волн тепла и засухи — и связанного с ними риска стихийных пожаров — а также рекордных ливневых осадков и наводнений", - говорит генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Таалас.