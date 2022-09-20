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Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные тысяч наемников

rus.tvnet.lv
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные тысяч наемников
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Клавиатура. Иллюстративное фото
Клавиатура. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Украинская IT-армия взломала сайт частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил в понедельник, 19 сентября, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

"Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ожидает суровое наказания. Месть неизбежна!" - сказано в сообщении.

Заметим, что в российском городе Ростов недавно появилась реклама в университетах, в которых "Вагнер" набирает студентов для войны против Украины.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Евгений Пригожин завербовал на войну в Украине тысячу заключенных из двух исправительных колоний в Ростовской области.

Также сообщалось, что в Украине воюют около 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера".

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