Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные тысяч наемников

"Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ожидает суровое наказания. Месть неизбежна!" - сказано в сообщении.

Заметим, что в российском городе Ростов недавно появилась реклама в университетах, в которых "Вагнер" набирает студентов для войны против Украины.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Евгений Пригожин завербовал на войну в Украине тысячу заключенных из двух исправительных колоний в Ростовской области.

Также сообщалось, что в Украине воюют около 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера".