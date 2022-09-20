Недавно в Елгаве подросток избила 12-летнюю девочку. Доказательством ситуации послужило видео, снятое на смартфон и распространенное в социальных сетях. Елгавская полиция, расследующая инцидент, причинила дополнительные страдания семье избитой девушки, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ "Надеюсь на справедливость": мать избитой в Елгаве девочки обжалует решение полиции
Полиция Елгавы сообщила Лауре, матери избитой девочки, что уголовное дело по факту нападения на ее двенадцатилетнего ребенка возбуждено не будет. По словам матери, правоохранители недостаточно серьезно восприняли ситуацию, и она собирается обжаловать это решение.
"Я глубоко потрясена таким решением полиции, надеюсь на справедливый суд, так больше оставаться не может. Похоже, что полиция подошла к делу формально, все обстоятельства дела до конца не исследованы. Например, на видео видно, что это было хулиганство и порча имущества", - прокомментировала ситуацию мать пострадавшей девочки.
Семья получила полное видео драки, на котором чуть более подробно показана сцена нападения.
А именно, на кадрах видно, что жестокое избиение видели около десятка молодых людей. Казалось, их заранее предупредили, что они станут свидетелями кровавого сведения счетов.
Мать пострадавшей рассказывает, что на видео видно, как группа подростков наслаждается происходящим, а ее дочь получает около 17 ударов по голове и телу.
Присяжный адвокат по имени Рихард обратился к Лауре и ее семье и предложил свою помощь. Он тоже видит недостатки в работе полиции и не просить вознаграждения за свою работу.
Не прося финансовых вложений, присяжный адвокат по имени Рихардс обратился за помощью к Лауре и ее семье. Он также видит недостатки в работе полиции.
Присяжный адвокат Рихард Полякс отмечает, что многие фактические обстоятельства не выяснены,
например, поврежден мобильный телефон, что является одним из признаков хулиганства. Также надо говорить об эмоциональных и физических страданиях, потому что ребенок не посещает школу и пострадавшей нужен длительный реабилитационный процесс.
После инцидента 12-летней девочке приходится проходить психотерапию, и она не ходит в школу.
Как уже писал RUS TVNET, в воскресенье, 11 сентября, 15-летняя девушка ногами сильно избила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы ей не выбили зубы.
Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.
Мама рассказала, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было разжать, поэтому ее срочно доставили в медицинское учреждение и вызвали полицию.
Видео: Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā на латышском языке
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