Видео ⟩ "Надеюсь на справедливость": мать избитой в Елгаве девочки обжалует решение полиции

Полиция Елгавы сообщила Лауре, матери избитой девочки, что уголовное дело по факту нападения на ее двенадцатилетнего ребенка возбуждено не будет. По словам матери, правоохранители недостаточно серьезно восприняли ситуацию, и она собирается обжаловать это решение.

"Я глубоко потрясена таким решением полиции, надеюсь на справедливый суд, так больше оставаться не может. Похоже, что полиция подошла к делу формально, все обстоятельства дела до конца не исследованы. Например, на видео видно, что это было хулиганство и порча имущества", - прокомментировала ситуацию мать пострадавшей девочки.

Семья получила полное видео драки, на котором чуть более подробно показана сцена нападения.

А именно, на кадрах видно, что жестокое избиение видели около десятка молодых людей. Казалось, их заранее предупредили, что они станут свидетелями кровавого сведения счетов.

Мать пострадавшей рассказывает, что на видео видно, как группа подростков наслаждается происходящим, а ее дочь получает около 17 ударов по голове и телу.