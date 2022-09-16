Травмы, которые 12-летняя девочка из Елгавы получила в результате ударов по голове и лицу от старшей девочки, были признаны легкими телесными повреждениями. Это означает, что оснований для переквалификации возбужденного административного процесса в уголовный нет, сообщает передача Panorāma.
Уголовное дело за избиение девочки в Елгаве возбуждать не будут
Дело будет рассматривать административная комиссия муниципалитета, которая может применить принудительные меры воспитательного характера.
Однако, в этом деле замешаны не только нападавшая и потерпевшая, но и несколько молодых девушек, которые наблюдали за нападением на младшую девочку со стороны, не обращаясь за помощью, а снимая видео.
Даце Калниня, представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции, сообщает: "Полиция установила личности этих девушек, они приходят к инспекторам по делам несовершеннолетних, дают показания в качестве свидетелей, их также опрашивают, с ними работает и социальная служба".
Чиновники Елгавской думы заявили, что у самоуправления есть и ресурсы, и механизмы, как отреагировать на инцидент, и это уже происходит.
Как уже писал RUS TVNET, 11 сентября в Елгаве, на улице Лиелас, была жестоко избита 12-летняя девочка.
Видео, опубликованное в социальных сетях, свидетельствует, что 15-летняя нападавшая била потерпевшую ногами и кулаками по лицу. Сопротивления потерпевшая не оказывала, лишь прикрывала лицо руками. Другая девочка пыталась остановить нападавшую, но в этот же момент агрессор бросила в избитую мобильный телефон, выпавший у нее из рук во время избиения.
Мать пострадавшей говорит, что девочки не были знакомы.
В полиции добавили, что мать пострадавшей отвезла ее в больницу, где были констатированы телесные повреждения, после чего написала заявление в полицию.
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