Эрдоган уверен в возвращении Киеву захваченных РФ территорий

Захваченные Россией территории будут возвращены Украине, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью американскому телеканалу PBS, опубликованному вечером в понедельник, 19 сентября, он опроверг возможность закрепления за РФ части контролируемых ей регионов в качестве основы мирного договора с Украиной.

"Нет, и вне всяких сомнений нет… Если в Украине будет устанавливаться мир, будет очень важным возвращение захваченных земель. Это то, что ожидается, это то, чего хотят… Захваченные земли будут возвращены Украине", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, следует ли пойти на уступки Москве.

Одновременно турецкий президент сообщил, что с 2014 года ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его "вернуть Крым законным владельцам". "Люди, которые там живут, - это одновременно и наши потомки", - подчеркнул он и добавил, что для Анкары важно оказание поддержки крымским татарам.

Эрдоган: Путин стремится скорее закончить войну