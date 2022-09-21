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Ушел из жизни журналист, кавалер Ордена Трех Звезд Ришард Лабановскис

rus.tvnet.lv
Ушел из жизни журналист, кавалер Ордена Трех Звезд Ришард Лабановскис
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Фото: LETA

20 сентября скончался Ришард Лабановскис, публицист, переводчик, латвийский журналист, политик, кавалер Ордена Трех Звезд, сообщила семья Лабановскиса в Facebook.

"С глубокой грустью сообщаем, что 20 сентября скончался публицист, переводчик, многолетний латвийский телевизионный и радиожурналист, политик, кавалер Ордена Трех Звезд, поляк и страстный патриот Латвии, азартный рыбак - Ришард Лабановскис ", - написал его сын Эрвин Лабановскис.

Прощание состоится 26 сентября в 14:00 в Рижском крематории, по улице Вароню, 3а.

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