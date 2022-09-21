Ушел из жизни журналист, кавалер Ордена Трех Звезд Ришард Лабановскис

"С глубокой грустью сообщаем, что 20 сентября скончался публицист, переводчик, многолетний латвийский телевизионный и радиожурналист, политик, кавалер Ордена Трех Звезд, поляк и страстный патриот Латвии, азартный рыбак - Ришард Лабановскис ", - написал его сын Эрвин Лабановскис.

Прощание состоится 26 сентября в 14:00 в Рижском крематории, по улице Вароню, 3а.