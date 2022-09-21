20 сентября скончался Ришард Лабановскис, публицист, переводчик, латвийский журналист, политик, кавалер Ордена Трех Звезд, сообщила семья Лабановскиса в Facebook.
Ушел из жизни журналист, кавалер Ордена Трех Звезд Ришард Лабановскис
Ушел из жизни журналист, кавалер Ордена Трех Звезд Ришард Лабановскис
"С глубокой грустью сообщаем, что 20 сентября скончался публицист, переводчик, многолетний латвийский телевизионный и радиожурналист, политик, кавалер Ордена Трех Звезд, поляк и страстный патриот Латвии, азартный рыбак - Ришард Лабановскис ", - написал его сын Эрвин Лабановскис.
Прощание состоится 26 сентября в 14:00 в Рижском крематории, по улице Вароню, 3а.
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