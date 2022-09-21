Видео ⟩ Муцениеце о браке Прилучного: "Надеюсь, эта семья будет реально счастлива"

Меньшова также решила спросить Муцениеце о интервью Прилучного Надежде Стрелец, в котором тот поделился, как развивались его отношения с новой избранницей, а также что расставание с Агатой стало для него самым серьезным испытанием в жизни. Муцениеце призналась, что вместо просмотра видео прочитала комментарии под ним, но и это дало ей представление о том, что именно говорил Павел.

"Думаю, это интервью было ошибкой. Там видно, как человек пытается сказать одно, а думает по-другому. Знает, что какие-то вещи могут быть мне неприятны, и все равно сказаны. Наша история расставания не слишком приятна и испортила ему репутацию. Думаю, все было направлено на то, чтобы снова предстать [его] принцем на белом коне. Это образ, который он очень любит, а я его подпортила. (...) Было бы лучше и правильнее [в его ситуации] не увиливать, а честно сказать: "Я натворил ошибок. Мне стыдно. Хочу исправиться"", - рассказала Муцениеце.

Видео: Интервью Агаты Муцениеце Юлии Меньшовой

Агата рассказала, что уже не хочет ассоциироваться только с Павлом, но при этом оставила молодоженам теплые слова. "Пожелаем новобрачным счастья, гармонии, искренней любви, верности друг другу, понимания. Надеюсь, эта семья будет счастлива", - сказала звезда, тем не менее, выразив непонимание, почему Павел не позвал на свадьбу их детей.

Также актриса заявила, что сейчас не хочет замуж. "Я разочарована в слове "брак", это точно. Я возмущена поведением мужчин, потому что поняла, что многие изменяют своим женам", - сказала она, при этом допустив, что может начать новые отношения, если встретит "правильного человека".

Как сообщалось, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в начале 2020 года. В браке пара прожила девять лет. Несмотря на то, что расстаться актеры собирались мирно, это не вышло. Незадолго до развода Агата вышла в прямой эфир в соцсетях, призналась, что Павел в неадекватном состоянии поднимал на нее руку и выгоняет из дома вместе с детьми. Позднее в интервью Ксении Собчак актриса призналась, что атмосфера в их семье была довольно раскаленной, но обвинять экс-супруга в домашнем насилии так и не стала.