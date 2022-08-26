Павел Прилучный женился во второй раз

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала "В клетке" и позднее начали публиковать в соцсетях совместные фотографии. Несмотря на очевидный намек на роман, многие называли их отношения фикцией.

Starhit пишет, что на свадьбе присутствовало около 65 гостей. Среди них можно было увидеть Стаса Михайлова с женой Инной, Алексея Чадова, Мота, Илью Глинникова, Алексея Новацкого. Организацией мероприятия занималась Анна Городжая, которая часто устраивает роскошные свадьбы для звезд.

Кадры с торжественной церемонии уже появились в Сети. На них видно, что бракосочетание проходило вблизи водоема.

Напомним, ранее 34-летний Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце, с которой развелся в июне 2020 года. Позднее он встречался с актрисой Мирославой Карпович, известной по сериалу "Папины дочки". Эти отношения закончились в начале 2022 года.

26-летняя Брутян известна по ролям в сериалах "БИХЭППИ", "Батальон" и "Последний аксель".