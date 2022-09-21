В среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Часть своего выступления он посвятил России.
Джо Байден в ООН: "Ядерную войну невозможно выиграть"
Джо Байден в ООН: "Ядерную войну невозможно выиграть"
Президент сказал, что Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН, а президент РФ Владимир Путин шантажирует мир ядерными угрозам.
Также Байден подчеркнул, что для начала войны в Украине у России не было никаких поводов.
Русская служба BBC собрала главные тезисы речи президента США:
- Война в Украине - война одного человека.
- Владимир Путин "беcпардонно нарушает" устав ООН.
- России никто не угрожал, только Россия искала конфликта.
- Цель России в войне - лишить Украину и украинцев права на существование как народа.
- Если странам позволять без последствий преследовать свои империалистические цели, в опасности окажутся основные ценности ООН.
- США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях.
"Ядерную войну невозможно выиграть, ее никогда нельзя начинать",- сказал Джо Байден.
иипав
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