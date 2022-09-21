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Джо Байден в ООН: "Ядерную войну невозможно выиграть"

rus.tvnet.lv
Джо Байден в ООН: "Ядерную войну невозможно выиграть"
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Фото: JONATHAN ERNST/Reuters

В среду, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил  на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Часть своего выступления он посвятил России.

Президент сказал, что Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН, а президент РФ Владимир Путин шантажирует мир ядерными угрозам.

Также Байден подчеркнул, что для начала войны в Украине у России не было никаких поводов.

Русская служба BBC собрала главные тезисы речи президента США:

  • Война в Украине - война одного человека.
  • Владимир Путин "беcпардонно нарушает" устав ООН.
  • России никто не угрожал, только Россия искала конфликта.
  • Цель России в войне - лишить Украину и украинцев права на существование как народа.
  • Если странам позволять без последствий преследовать свои империалистические цели, в опасности окажутся основные ценности ООН.
  • США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях.

"Ядерную войну невозможно выиграть, ее никогда нельзя начинать",- сказал Джо Байден.

иипав 

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