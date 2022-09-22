Анализируя сообщения российских пропагандистов на прошлой неделе, можно заметить, что они противоречивы, и кремлевских идеологов одолела некоторая растерянность. С одной стороны, выражается абсолютное доверие главнокомандующему армией Владимиру Путину и восхваляется героическая российская армия, воюющая с НАТО на Украине, с другой стороны, говорится об ошибках, допущенных на Харьковщине, и, например, пропагандист Владимир Соловьев даже задается вопросом, нет ли предателей и коллаборационистов в армии.
За занавесом: пропагандисты призывают вернуть Украину в каменный век
Наряду с обсуждением текущей ситуации на фронте, где упор делается на войну не с Украиной, а с "коллективным Западом", второй по актуальности темой в программах пропагандистов был Шанхайский форум сотрудничества в Самарканде, в котором участвовал Путин. Пропагандисты утверждают, что упомянутый форум является лучшим доказательством того, что большая часть мира поддерживает Россию и что говорить об изоляции страны просто смешно.
"Священная война" России
Кремлевские пропагандисты Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян и Соловьев вынуждены в своих передачах признавать, что российская армия допустила ошибки в своих действиях. При этом, чтобы не унижать вооруженные силы в глазах общественности, подчеркивается, что Россия одна воюет со всем блоком НАТО.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Нынешние успехи украинской армии трактуются как относительно небольшие и недолговечные, утверждается, что российская армия в ближайшее время вернет утраченные территории. В то же время Соловьев выражает недовольство тем, что такие потери вообще возможны, и призывает оценить, не было ли предательства или саботажа. Пропагандист также призывал к восстановлению военно-полевых судов, чтобы быстрее расправляться с изменниками и дезертирами.
Пропагандистские вещатели, особенно ведущая "60 минут" Скабеева, также выразили недовольство тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было позволено приехать в освобожденный Изюм и принять участие в церемонии поднятия украинского флага. Скабеева пришла к весьма своеобразному выводу - Зеленского не трогают, потому что хотят, чтобы он предстал перед справедливым судом.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Чтобы успокоить общественность по поводу российских потерь на фронте, почти во все передачи включались сюжеты так называемых военных корреспондентов и интервью командира спецподразделения "Ахмат2 Апти Алаудинова, в которых подчеркивалось, что русские стабилизировали линию фронта и прибыли большие резервы, так что никаких успехов у украинцев в ближайшее время не будет. При этом военные эксперты вынуждены признать, что сейчас инициатива на стороне украинцев, а россияне вынуждены обороняться, выжидая, с какой стороны будет нанесет следующий удар. Также в сообщениях пропагандистов преобладают ложные утверждения о том, что в вооруженных силах Украины почти нет украинцев и каждый третий военнослужащий является наемником страны НАТО. Кроме того, со свойственной им ксенофобией идеологи подчеркивают, что большинство наемников - чернокожие.
Об успешных ударах Украины по российским военным объектам в оккупированной Херсонской области Христо Грозев, ведущий эксперт международного центра журналистских исследований Bellingcat, говорит: "Российским государственным СМИ приходится принимать непростые решения о том, признавать ли /сообщать ли об успешных украинских ударах по объектам на оккупированных территориях. Пока они предпочитают сообщать (все равно это трудно скрыть), но изображать удары так, как будто они нацелены на гражданскую инфраструктуру".
Для мобилизации общества, испытывающего некоторую панику после потерь российской армии, все кремлевские идеологи и так называемые военные эксперты подчеркивают, что это «священная война», сравнимая с Великой Отечественной войной, и от ее исхода зависит будущее существование и выживание Российского государства. Утверждается, что в случае проигрыша войны русский этнос будет уничтожен и стерт с лица земли. Таков американский план, который реализуется руками Украины.
Соловьев, чтобы прямо и недвусмысленно дать понять зрителям, как нужно воспринимать происходящее на фронте, говорит, что русские солдаты считают, будто воюют с немцами, т. е. враг приравнивается к фашистам. Поэтому актуализируются настроения времен Второй мировой войны, когда все советское общество героически боролось с ненавистными "фрицами".
Об уровне агрессии свидетельствует и язык ненависти, направленный против Молдовы, потому что ее руководство поддерживает Украину.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Нет никакой гражданской инфраструктуры
Целый ряд пропагандистов и экспертов выразили восторг ракетными ударами России по украинскому городу Кривой Рог, стрельбой по дамбе гидроэлектростанции, что привело к масштабным наводнениям в городе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал об инциденте: "Ваши удары, ракетные удары России по Кривирожской плотине, объекту, не имеющему никакой военной ценности, на самом деле были ударом по сотням тысяч мирных граждан".
Между тем российские милитаристы утверждают, что во время войны не существует такого понятия, как "гражданская инфраструктура", поэтому все объекты инфраструктуры являются законной целью. В пропагандистских передачах также постоянно звучат призывы вернуть Украину в каменный век, отключив электричество и воду. Довольно цинично утверждается, что Россия предложит гражданскому населению, для которого это создаст огромные проблемы, переехать в Россию, а те, кто останется на Украине, станут головной болью Зеленского.
Неудивительно, что российские пропагандистские передачи с издевкой рассказывают об обнаружении массовых захоронений в освобожденном Изюме и свидетельствах пыток и зверств. Пропагандисты подчеркивают, что все это инсценировка, как и преступления, раскрытые в украинском городе Буча. Между тем международный журналистский исследовательский центр Bellingcat, занимающийся документированием военных преступлений и сбором доказательств, утверждает, что существуют неопровержимые доказательства военных преступлений россиян в Изюме.
Американский "Институт изучения войны" (ISW) в своей оценке заявления России от 18 сентября о том, что линия фронта стабилизировалась и прибыли огромные резервы, пишет: "Похоже, что президент России Владимир Путин все больше делает ставку на нерегулярные, плохо обученные добровольческие отряды, а не пытается восстановить подорванные или уничтоженные регулярные части российских сухопутных войск (..). Россия все чаще вербует заключенных, задействуя казачьи подразделения, службы безопасности, такие как Федеральная служба безопасности и Росгвардия, и тайно мобилизуют людей из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Постоянное внимание к созданию нерегулярных подразделений вызывает некоторую критику со стороны отставных российских офицеров, которые призывают к созданию обычных дивизий, а не добровольческих батальонов. Профессиональные военные, вероятно, столкнутся с поведенческими проблемами среди новобранцев, особенно с учетом преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Все эти группы имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованные структуры командования, разное восприятие войны и мотивацию к боевым действиям, что делает возможными конфликты и плохую координацию подразделений. Единственное, что их объединяет, - это совершенно недостаточная обученность и подготовленность к военным действиям".
Неудачи Путина в Азии
Пропагандисты восхваляют прошедший в Самарканде Шанхайский форум сотрудничества, на котором Путин встретился с лидерами ряда азиатских стран, в том числе с лидером Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. Общественности сообщается, что представленные на форуме страны, объединяющие 40% населения мира, полностью поддерживают Россию в ее вторжении на Украину, и это является наглядным подтверждением того, что Россия точно не находится в международной изоляции. Шанхайский форум сотрудничества доказывает, что сложился призываемый Путиным многополярный мир без гегемонии США. Азиатские страны представляют свободный мир, а его лидером является путинская Россия. Много говорят о том, что успешное сотрудничество России, Индии и Китая является самым большим "кошмаром" западного мира, поскольку оно угрожает прежнему миропорядку.
Вопреки этим пропагандистским историям, российские оппозиционные журналисты и политологи, такие как Андрей Пионтковский, отмечают, что государственные лидеры в Самарканде относились к Путину как к проигравшему. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что перед двусторонними встречами Путину приходилось долго ждать прибытия лидеров других стран, что раньше было бы немыслимо. Об определенном настрое свидетельствует и тот факт, что, когда Путин прибыл в Самарканд, у трапа самолета его встречал не президент Узбекистана, а премьер-министр. Также большую часть времени форума Путин потратил на оправдание войны, развязанной в Украине, и был вынужден выслушать заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что сегодняшний мир - это эпоха не войны, а дипломатии
Следует отметить, что на Шанхайском форуме не было подписано никаких существенных соглашений ни экономического, ни военного характера. Влиятельный портал Politico пишет: "Си выступил с тщательно сформулированным заявлением: "Перед лицом меняющегося мира, меняющихся времен и исторических перемен Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы продемонстрировать ответственность крупных держав для приуножения стабильности и позитивной энергии в охваченном хаосом мире". Это далеко от партнерства "без ограничений", о котором было объявлено непосредственно перед вторжением России в Украину. Си также заявил, что Китай будет решительно поддерживать Казахстан в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Следует отметить, что президент Казахстана Токаев еще в июне заявлял, что не признает такие квазигосударственные образования, как Донецкая и Луганская народные республики.
Пионтковский, давая оценку участию Путина в Шанхайском форуме сотрудничества, сказал, что российский лидер отправился на встречу со своими новыми хозяевами. И лидеры больших азиатских стран четко дали понять Путину, что парадом командуют они. Европейский совет по иностранным делам подчеркивает, что узбекские организаторы форума ясно дали понять, что не хотят превращения саммита в антизападную встречу, а казахстанские официальные лица неоднократно заявляли, что не поддержат войну России против Украины. Лидеры обеих стран также избегали обсуждения глобальных геополитических проблем, предпочитая говорить о региональных проектах, в которых Россия
не играет важной роли. Скорее, речь шла об инвестициях Китая и Турции в инфраструктуру, которые фактически позволят странам Центральной Азии обходить Россию и диверсифицировать свои экспортные маршруты.
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