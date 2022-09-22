За занавесом: пропагандисты призывают вернуть Украину в каменный век

Пропагандистские вещатели, особенно ведущая "60 минут" Скабеева, также выразили недовольство тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было позволено приехать в освобожденный Изюм и принять участие в церемонии поднятия украинского флага. Скабеева пришла к весьма своеобразному выводу - Зеленского не трогают, потому что хотят, чтобы он предстал перед справедливым судом.

Чтобы успокоить общественность по поводу российских потерь на фронте, почти во все передачи включались сюжеты так называемых военных корреспондентов и интервью командира спецподразделения "Ахмат2 Апти Алаудинова, в которых подчеркивалось, что русские стабилизировали линию фронта и прибыли большие резервы, так что никаких успехов у украинцев в ближайшее время не будет. При этом военные эксперты вынуждены признать, что сейчас инициатива на стороне украинцев, а россияне вынуждены обороняться, выжидая, с какой стороны будет нанесет следующий удар. Также в сообщениях пропагандистов преобладают ложные утверждения о том, что в вооруженных силах Украины почти нет украинцев и каждый третий военнослужащий является наемником страны НАТО. Кроме того, со свойственной им ксенофобией идеологи подчеркивают, что большинство наемников - чернокожие.