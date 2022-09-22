Главы МИД ЕС договорились: нужны новые санкции против России

На экстренном совещании в Нью-Йорке в среду вечером (четверг утром по латвийскому времени) министры иностранных дел стран ЕС договорились о необходимости введения новых санкций против России в ответ на объявленную в этой стране мобилизацию резервистов для войны на Украине.