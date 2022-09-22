На экстренном совещании в Нью-Йорке в среду вечером (четверг утром по латвийскому времени) министры иностранных дел стран ЕС договорились о необходимости введения новых санкций против России в ответ на объявленную в этой стране мобилизацию резервистов для войны на Украине.
Главы МИД ЕС договорились: нужны новые санкции против России
Главы МИД ЕС договорились: нужны новые санкции против России
"Мы изучим, мы примем новые ограничительные меры, направленные как на отдельных лиц, так и на секторы [экономики]", - заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи в Нью-Йорке, где министры находятся в связи с сессией Генеральной Ассамблеи ООН.
Боррель созвал встречу, чтобы обсудить реакцию ЕС на выступление президента России Владимира Путина в среду, в котором он объявил о мобилизации резервистов и выступил с завуалированными угрозами применения ядерного оружия в связи с войной на Украине.
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