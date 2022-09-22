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Сейм запретил выращивание пушных зверей ради меха с 2028 года

rus.tvnet.lv/LETA
Сейм запретил выращивание пушных зверей ради меха с 2028 года
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Пикет за запрет пушного звероводства
Пикет за запрет пушного звероводства Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о защите животных, предусматривающие, что с 2028 года в Латвии будет запрещено разведение сельскохозяйственных животных, если его единственной или основной целью является добыча меха.

Поправки не запрещают добычу пушных зверей на охоте и торговлю мехами.

Изначально предусматривалось введение запрета с 2026 года, однако срок был перенесен на два года.

Нынешний срок установлен для того, чтобы предприниматели могли переориентировать свой бизнес и государству не пришлось бы платить компенсацию.

Аннотация к закону гласит, что выращивание и убийство животных ради меха является неэтичным, жестоким и исчезающим видом бизнеса, которому сегодня нет оправдания. Он загрязняет окружающую среду и не способствует развитию экономики.

Ранее было проведено несколько акций протеста с требованием запретить зверофермы в Латвии. Такая акция прошла у Сейма и сегодня.

В июне прошлого года в Латвии было зарегистрировано восемь звероферм.

Галерея: Пикет за запрет пушного звероводства

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