Сейм запретил выращивание пушных зверей ради меха с 2028 года

Поправки не запрещают добычу пушных зверей на охоте и торговлю мехами.

Изначально предусматривалось введение запрета с 2026 года, однако срок был перенесен на два года.

Нынешний срок установлен для того, чтобы предприниматели могли переориентировать свой бизнес и государству не пришлось бы платить компенсацию.

Аннотация к закону гласит, что выращивание и убийство животных ради меха является неэтичным, жестоким и исчезающим видом бизнеса, которому сегодня нет оправдания. Он загрязняет окружающую среду и не способствует развитию экономики.

Ранее было проведено несколько акций протеста с требованием запретить зверофермы в Латвии. Такая акция прошла у Сейма и сегодня.

В июне прошлого года в Латвии было зарегистрировано восемь звероферм.

Галерея: Пикет за запрет пушного звероводства