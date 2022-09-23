1 октября мы пойдем голосовать! TVNET GRUPA призывает - голосуй и ты!

Также часто забывают, что это можно сделать очень простым способом - пойти проголосовать. Не обязательно участвовать в политике или быть частью какой-то политической силы. Хватает, если гражданин раз в четыре года в первую субботу октября прибывает в один из многочисленных избирательных участков и отмечает кандидата, который, как кажется, лучше всего отражает его интересы. Таким образом, человек делегирует своего кандидата следующие четыре года представлять его интересы.

Демократия - это не абсолютное право человека. Это настоящая привилегия. Жители многих стран мира не могут себе позволить выбирать будущее страны. К сожалению, мы видим, к чему это может привести. Но в Латвии у нас это право есть, и не использовать эту возможность - это плевок в лицо всем тем, кто страдает от отсутствия свободы.

Выборы не являются бессмысленными, и вопреки мнению, что "выборы ничего не меняют", именно от них зависит, как пройдут следующие четыре года. Теперь выбор, в каком направлении пойдет Латвия, находится в наших руках. И его нужно сделать самому, потому что, если позволить другим сделать его за нас, результат может быть не только непредсказуемым, но и катастрофическим.