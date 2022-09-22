"Весна" призвала к новым акциям протеста против мобилизации

Молодёжное демократическое движение "Весна" призвало россиян к новым акциям протеста против мобилизации. "Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!", - говорится в заявлении, распространенном в социальных сетях в четверг, 22 сентября.

⚡️Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей России



Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!



Тред 1/10 pic.twitter.com/Ch6oACZ1Fi — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 22, 2022

Акции намечены на 24 сентября. Города, в которых они состоятся, в движении обещали назвать 23 сентября в своем Telegram-канале, а места сбора - непосредственно в день акции.

Более 1300 задержанных по России

21 сентября во многих городах России уже прошли акции протеста против войны с Украиной и мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в 39 городах полиция задержала 1321 человека. Большинство задержаний произошли в Москве (538) и Санкт-Петербурге (479). В некоторых отделах полиции в Москве задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.