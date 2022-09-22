Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил за закрытыми дверями, что хочет, чтобы санкции Европейского союза (ЕС) против России были сняты не позднее конца года.
Орбан хочет добиться отмены санкций ЕС против России до конца года
Санкции были "наложены на европейцев брюссельскими бюрократами", цитирует Орбана проправительственная газета Magyar Nemzet.
В среду вечером, 21 сентября, Орбан выступил на конференции правящей партии "Фидес" в венгерском курортном городе Балатональмади.
"Эти санкции вызывают экономические проблемы, энергетический кризис и инфляцию", - сказал премьер.
Орбан продолжает поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну России против Украины.
До сих пор премьер-министр Венгрии поддерживал санкции ЕС против России.
В то же время ему удалось добиться для своей страны исключения из соблюдения нефтяного эмбарго.
Режим санкций ЕС требует единодушной поддержки всех государств-членов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!