Зеленский в ООН предложил "формулу мира"

"Пять пунктов нашей формулы - наказание за агрессию, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость защитить себя - это хорошо известная в России формула преступления и наказания", - сказал президент Украины.

В этой формуле, по его словам, нет места нейтральности.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир хочет мира. И мы увидели, кто единственный хочет войны", - заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина мужественно воюет на поле боя, используя свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Зеленский также призвал страны-члены ООН признать Россию государством, поддерживающим терроризм.

"Мы должны, наконец, признать Россию государством, поддерживающим терроризм на всех уровнях во всех странах. Юридически, политически. Если нет правового механизма, может быть принято политическое решение в парламентах. Это основа восстановления глобальной безопасности", - сказал президент Украины.