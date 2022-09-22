Власти Финляндии арестовали активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа. Сообщает "Медуза со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Финляндия арестовала активы "Яндекс" и братьев Ротенбергов
По данным издания, решение о том, чтобы заморозить активы российских предпринимателей финские власти приняли в августе и в начале сентября. Аркадий Волож и братья Ротенберги находятся в санкционном списке ЕС.
Браться Ротенберги потеряли контроль над компаний Långvik Capital. Она имела доли в отеле Långvik и самом большом ледовом стадионе страны Helsinki Hall. Замораживание означает, что активы Långvik Capital не могут быть переданы в залог, проданы или иным образом приняты без разрешения судебного пристава.
У Аркадия Воложа и компании "Яндекс" власти Финляндии арестовали центр обработки данных, расположенный в городе Мянтсяля.
Весной финское отделение "Яндекс" сменила название на Global DC Oy. Также Волож покинул пост генерального директора и место в совете директоров компании. Однако это не освободило компанию от санкций, на основании того, что "Яндекс" несет ответственность за распространение "государственных нарративов в результатах поиска и удаление контента, критикующего правительство страны и агрессивную войну".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!