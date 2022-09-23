На захваченных Россией территориях начались "референдумы". Би-би-си ищет в этом хоть что-то законное

Жители захваченных областей, которые уехали в Россию смогут проголосовать на созданных российским ЦИК участках во многих регионах. Ранее говорилось о том, что "голосование" может быть и электронным, но российский ЦИК не посчитал возможным делиться своей системой электронного голосования.

В самопровозглашенной ДНР заявили, что напечатали для "референдума" около полутора миллиона бюллетеней - столько в самопровозглашенной республике насчитали избирателей. Российский ВЦИОМ заявил, что 84% жителей ДНР и ЛНР готовы принять участие в этом плебисците. При этом из тех, кто якобы готов прийти на голосование, 95% желают видеть самопровозглашенные республики в составе России.

В непризнанных республиках бюллетени напечатали только на русском языке, а в Херсонской и Запорожской областях - еще и на украинском.

Оккупационные власти этих четырех регионов настаивают на том, что "референдумы" будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвали иностранных наблюдателей, правда из каких стран и будут ли они присутствовать - пока не ясно. В ДНР заявляют, что иностранные наблюдатели на "референдуме" будут, но из каких они стран говорить отказываются - эти наблюдатели сейчас якобы проходят процедуру аккредитации в местом ЦИК.

В "республиках" уже высказались за то, чтобы после присоединения к России, оставить существующие названия регионов. А в Запорожской области предложили переименовать регион в Запорожский край.