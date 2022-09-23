ОБСЕ: репрессии в России вышли на новый уровень

В последние месяцы резко усилились репрессии против оппозиции, СМИ и независимых организаций.

"Основная стратегия российских властей основана на запугивании", - подчеркнула немецкий юрист Ангелика Нуссбергер в своем анализе, представленном в четверг в Вене.

В июле 38 из 57 стран ОБСЕ обратились к Нуссбергер с просьбой подготовить доклад о правах человека, верховенстве закона и демократии в России. Москва отказала ей в сотрудничестве и не пустила в Россию. Расследование Нуссбергер было основано на интервью с представителями гражданского общества, а также с бывшими и действующими российскими чиновниками, имена которых не разглашаются в целях их безопасности.

В сообщении говорится, что президент России Владимир Путин имеет прямой контроль над всеми правоохранительными органами. С начала его второго президентства в 2012 году было принято много репрессивных законов. Тем временем пропаганда и насилие создали "атмосферу страха и запугивания".

Нуссбергер призвал ОБСЕ оказать адресную поддержку российским журналистам, правозащитникам и юристам, бежавшим за границу в поисках безопасности. Она рекомендовала Совету ООН по правам человека в Женеве назначить эксперта для наблюдения за ситуацией в России.