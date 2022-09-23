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Финляндия закроет въезд для россиян с шенгенскими визами

rus.postimees.ee
Финляндия закроет въезд для россиян с шенгенскими визами
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Граница России и Финляндии.
Граница России и Финляндии. Фото: ALESSANDRO RAMPAZZO/Scanpix Baltics

"Правительственный совет примет принципиальное решение о существенных ограничениях на въезд российских граждан и выдаче виз на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии", – сказано на сайте президента Финляндии Саули Ниинистё, пишет Rus.Postimees.

Позже с заявлением выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. На пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вела газета "Хельсингин саномат", он сообщил, что въезд в Финляндию гражданам России будет разрешен только с целью работы, учебы и посещения родственников, сообщает "Би-би-си".

"Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, въезд в страну запрещен. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран", – сказал министр.

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