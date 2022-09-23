Россияне бегут от мобилизации в Казахстан. Что их там ждет?

Куда и почему едут россияне

Программист из Самары Игорь пересек границу Казахстана и России пешком и при встрече с журналистами согласился говорить на камеру. В родном городе у него осталась жена и двое детей. Чтобы попасть в Казахстан, он простоял в очереди 12 часов.

"Я направляюсь в город Уральск,хочу избежать возможных последствий, которые могут со мной произойти в моем родном городе. Знакомым уже пришла повестка, мне еще нет. Я боюсь воевать, не хочу убивать и не хочу быть убитым", - сказал Игорь.

На вопрос о том, поддерживает ли он действия Кремля в отношении Украины, Игорь ответил, что не будет это комментировать. Он планирует работать удаленно из Уральска и следить за ситуацией в России. "Вернусь как ситуация изменится", - сказал он и пошел к стоящим рядом таксистам.

Девушка по имени Сания из Татарстана рассказала, что она родом из Казани, а в Казахстане никогда раньше не была. Вместе со своим парнем она выехала из дома с одним рюкзачком, решив догнать родственников парня, которые уехали днем ранее. По ее словам, они прошли границу быстро, всего за 3 часа.