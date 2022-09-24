Шесть партий в следующем созыве парламента могут оказаться достаточно спокойно, а шести другим партиям еще предстоит бороться за преодоление 5-процентного барьера на выборах в Сейм, свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского телевидения, которые опубликованы 23 сентября.
Рейтинги: шесть партий проходят в Сейм уверенно, еще шести нужно бороться
Возглавляет рейтинг при поддержке 13,3% избирателей "Новое Единство", число сторонников которого за месяц выросло на 5 процентных пунктов. На втором месте находятся нынешние оппозиционеры СЗК - 7,8%, что на 1,4 процентных пункта выше, чем в августе. На третьем месте Национальное объединение, поддержка которого снизилась с 7,5% в августе до 7,3% в сентябре.
Четвертое место в рейтинге при поддержке 5,4% избирателей занимает "Объединенный список", у которого в августе было 4,7% сторонников. На пятом месте партия "Согласие", популярность которой за месяц упала с 6,6% в августе до 5,1% в сентябре. Упала и поддержка "Прогрессивных" - на 0,2 процентных пункта до 4,9%.
Считая голоса только тех, кто определился, то эти шесть партий достаточно спокойно проходят в Сейм: "Новое Единство" получило бы 21,4% голосов, СЗК - 11,6%, Нацобъединение - 11,3%, "Объединенный список" - 8,4%, а "Согласие" и "Прогрессивные" - немногим больше 7% голосов.
Далее в рейтинге идут шесть партий, поддержка которых находится на границе прохода. Поддержка "Для развития/За!" за месяц уменьшилась на 0,9 процентных пункта - с 4,5% в августе до 3,6% в сентябре. А поддержка "Русского союза Латвии" упала на 0,2 процентных пункта до 3,1%.
Выросла поддержка партий "Каждому и каждой" и "Латвия на первом месте", у обеих по 2,9% голосов. "За стабильность!" - 2,7% голосов, "Консервативные" - 2,1% голосов.
Если считать только определившихся, то "Для развития/За!" получили 5,2% голосов, что позволило бы им пройти в Сейм. Остальные названные партии не прошли бы барьер, но они находятся достаточно близко к нему, чтобы надеяться на попадание в новый созыв Сейма.
В опросе участвовали 1825 граждан Латвии. На вопрос, планируют ли они участвовать в выборах, твердое намерение выразили 37%, что больше, чем в августе. Скорее всего будут участвовать 33% респондентов, что примерно столько же, сколько в августе. Немного сократилось количество людей, которые не планируют участвовать в выборах, еще 7% опрошенных не смогли дать конкретного ответа.
Парламентские выборы в Латвии пройдут 1 октября.
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