Рейтинги: шесть партий проходят в Сейм уверенно, еще шести нужно бороться

Выросла поддержка партий "Каждому и каждой" и "Латвия на первом месте", у обеих по 2,9% голосов. "За стабильность!" - 2,7% голосов, "Консервативные" - 2,1% голосов.

Если считать только определившихся, то "Для развития/За!" получили 5,2% голосов, что позволило бы им пройти в Сейм. Остальные названные партии не прошли бы барьер, но они находятся достаточно близко к нему, чтобы надеяться на попадание в новый созыв Сейма.

В опросе участвовали 1825 граждан Латвии. На вопрос, планируют ли они участвовать в выборах, твердое намерение выразили 37%, что больше, чем в августе. Скорее всего будут участвовать 33% респондентов, что примерно столько же, сколько в августе. Немного сократилось количество людей, которые не планируют участвовать в выборах, еще 7% опрошенных не смогли дать конкретного ответа.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 1 октября.