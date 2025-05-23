На центральном вокзале Гамбурга женщина с ножом ранила 12 человек

Правоохранительные органы сообщили в социальной сети X, что подозреваемый уже задержан непосредственно на месте происшествия. Газета Bild уточняет, что нападение совершила женщина.

По данным экстренных служб, шесть человек получили опасные для жизни ранения, еще трое пострадали серьезно, а трое - легко.

На данный момент мотив нападения не установлен.

Журнал Spiegel, ссылаясь на информацию федеральной полиции, сообщает, что нападение произошло примерно в 18:00, в самый час пик. Местом преступления стала платформа между 13-м и 14-м путями, откуда отправляются пригородные и междугородние поезда.

Центральный вокзал Гамбурга является одним из самых загруженных транспортных узлов Германии.