Тотальная оборона: как готовятся страны Балтии к возможному вторжению РФ

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"Что если однажды утром проснуться, а границу прорвали? Могу ли я защитить? Могу ли я убежать? Куда вообще бежать? Литва далеко, если все решат поехать одновременно?" Этими вопросами задается 43-летний житель Риги Мартин Крейцбергс. Он обеспокоен тем, что однажды утром проснется, а российская армия вторглась в его страну. Мужчина описал, что подготовил все необходимое в доме на экстренный случай, к чему призывает министерство обороны Латвии: подготовил запас питьевой воды, наличные, батарейки, аптечку. На этом он не остановился и приобрел мотоцикл - чтобы избежать пробок в случае эвакуации.

С прошлого года министерство обороны Латвии активно готовит население к экстренной ситуации: в методичке населению советуют подготовить тревожную сумку - ее содержимого должно хватить человеку на 72 часа. Этот срок считается критическим: в первые трое суток после начала кризиса государственные службы могут быть перегружены или вовсе недоступны. В это время каждому нужно найти убежище и ждать эвакуации.

"Балтийская линия обороны"