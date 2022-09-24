Бывшая супруга российского актера Максима Матвеева актриса из Латвии Яна Сексте не скрывает, что всегда делала ставку не на внешность, а на талант и обаяние. В детстве актриса и вовсе подвергалась травле, пишет StarHit.ru.
Экс-супруга Максима Матвеева из Латвии о травле в детстве: "Почему ты такой урод?"
42-летняя Яна Сексте подчеркивает, что была "очень некрасивым ребенком".
"Тем не менее я не кокетничаю - на фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала. В детстве, когда я смотрела на Инку, думала: вот ведь ходячая реклама счастливого детства! Как куколка… Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда - травлей", - признается актриса.
Во дворе актриса то и дело слышала вопрос:
"Почему такая красивая Инна и почему такой урод ты, Яна? Видимо, они так развлекались, понимая, что девочка я излишне эмоциональная, такую легко выбить из равновесия", - вспоминала Яна, добавляя, что дома она рыдала.
Ранее Сексте вспоминала: "Как-то мне попался на глаза "Топ самых некрасивых артисток России" с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь - всей России!". В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня".
Сейчас Яна Сексте активно принимает участие в спектаклях Московского театра-студии Олега Табакова и снимается в кино. В 2022 году вышел второй сезон сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. Актрисе там досталась роль Татьяны, жены адвоката Дмитрия.
Яна и Максим расстались в 2009 году. Тогда актеру предложили главную роль в фильме "Не скажу". Вместе с Матвеевым должна была играть Елизавета Боярская. Всего за 17 дней репетиций и съемок ленты "Не скажу", проходивших в Киеве, актеры сблизились до полноценного романа.
Свои отношения влюбленные держали в тайне. В сентябре 2009-го Максим вернулся в Москву и объяснил все жене. Он съехал на съемную квартиру, и Яна не знала, кто стал причиной разлада в их браке.
СМИ писали, что она тяжело переживала предательство мужа. Но в 2016 году в программе "Наедине со всеми" актриса объяснила Юлии Меньшовой, что давно пережила эту ситуацию. В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина, а через год у пары родилась дочь Анна.
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