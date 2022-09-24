Экс-супруга Максима Матвеева из Латвии о травле в детстве: "Почему ты такой урод?"

42-летняя Яна Сексте подчеркивает, что была "очень некрасивым ребенком".

"Тем не менее я не кокетничаю - на фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала. В детстве, когда я смотрела на Инку, думала: вот ведь ходячая реклама счастливого детства! Как куколка… Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда - травлей", - признается актриса.

Во дворе актриса то и дело слышала вопрос:

"Почему такая красивая Инна и почему такой урод ты, Яна? Видимо, они так развлекались, понимая, что девочка я излишне эмоциональная, такую легко выбить из равновесия", - вспоминала Яна, добавляя, что дома она рыдала.