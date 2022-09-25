Видео ⟩ На Югле водители массово нарушают правила, вмешалась полиция

Улица Юглас в Риге очень важна, поскольку в сочетании с улицей Лубанас образует объездную дорогу в столице.

Пересечение улиц Юглас и Мурьяню всегда было самым большим "тромбом" на этом участке Рижской кольцевой дороги, так как здесь был разрешен поворот налево. Сейчас из-за ремонта этот поворот запрещен, но люди не смотрят на указатели и продолжают поворачивать налево, как и раньше.

Одним из решений может быть установка желтого предупреждающего знака об изменении дорожного движения. Однако пример с улицей Иерикю показывает, что на этих знаках часто рисуют несуществующие в реальной жизни улицы, поэтому неудивительно, что водители мало верят в такие знаки.

Другим вариантом было бы поставить на это место экипаж дорожной полиции. Благодаря инициативе программы сотрудники правоохранительных органов действительно приехали на место и провели профилактические беседы с несколькими водителями, вынеся предупреждение. Люди оправдывались, что их обмануло навигационное приложение в этом месте, у какого-то ребенка здесь музыкальная школа...

Ясно только то, что люди не особо верят знакам даже если видят их.

Безопасность дорожного движения состоит из понятных знаков, полиции, которая следит за тем, чтобы мы следовали этим знакам, а также общества, которое не позволяет друг другу делать глупости и знает правила дорожного движения.

Видео: Сюжет программы Zebra на латышском языке