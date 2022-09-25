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Первое фото надгробной плиты на могиле Елизаветы II

BBC News Русская служба
Первое фото надгробной плиты на могиле Елизаветы II
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BBC
Черный надгробный камень установлен в полу мемориальной часовни Георга VI, где в понедельник была похоронена королева.
Черный надгробный камень установлен в полу мемориальной часовни Георга VI, где в понедельник была похоронена королева. Фото: BBC News

Букингемский дворец опубликовал первое изображение надгробной плиты на могиле королевы Елизаветы II в Виндзоре.

Черный надгробный камень установлен в полу мемориальной часовни Георга VI, где в понедельник была похоронена королева.

Камень выгравирован в память о королеве, ее родителях и ее покойном муже, герцоге Эдинбургском.

Он заменяет предыдущую плиту, посвященную Георгу VI и королеве-матери.

На новой надгробной плите теперь написано "Георг VI 1895-1952" и "Елизавета 1900-2002", в центре - металлическая звезда с подвязками, а затем "Елизавета II 1926-2022" и "Филипп 1921-2021".

Все четыре члена королевской семьи были членами Ордена Подвязки, самого старшего рыцарского ордена в британской системе наград. Этот рыцарский орден восходит к средневековью, в него входят монарх и другие высокопоставленные лица, включая бывших премьер-министров и бывших военачальников.

Плита ручной работы сделана из бельгийского черного мрамора с латунными буквами.

Представители общественности смогут за небольшую плату посетить часовню с четверга.

Плита
Плита Фото: PA Media
BBC
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