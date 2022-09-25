На территории исторического парка Кемери сейчас обильно цветет около 600 гортензий, сообщила представитель Юрмальского самоуправления Мегия Парфилова.
Фото ⟩ В парке Кемери пышно цветут гортензии
Галерея: В парке Кемери цветут около 600 гортензий
550 гортензий украшают партерную часть парка, общей площадью 763 квадратных метра. В Кемери продолжают цвести розы, а на грядках многолетних растений ощущается осень.
Как поясняют в муниципалитете, сентябрь - прекрасное время для посещения исторического парка Кемери, ставшего излюбленным местом для прогулок в Юрмале. В парке площадью более 20 гектаров можно увидеть исторические архитектурные образцы – павильон, ротонду и двенадцать мостов, пересекающих реку Вершупити, протекающую через парк.
Территорию парка украшает своим великолепием пестрый сорт гортензии "Грандифлора", который в настоящее время меняет свой оттенок с белого на розовый, придавая парку осенние оттенки.
В Кемери осенью можно насладиться не только волшебством его исторического парка, но до 30 октября подняться на 42-метровую водонапорную башню. Посетителям доступны две смотровые площадки на высоте 12 и 42 метра, с которых открывается прекрасный вид.
Водонапорная башня открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный.
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