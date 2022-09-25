8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая провела на троне 70 лет. Безусловно, долгая жизнь королевы связана с ее здоровыми привычками. Их описал один из ее личных шеф-поваров Даррен МакГрейди, пишет портал 15min.
Личный шеф-повар рассказал, какая еда помогла королеве Елизавете II прожить так долго
МакГрейди - автор книги "Королевская еда: рецепты и воспоминания из кухни королевского дома", и он опубликовал на своем YouTube-канале видео, где рассказал о блюдах, которые готовил для королеве. МакГрейди работал с Елизаветой II вместе с еще около 20 шеф-поварами.
Несмотря на то, что врачи в свое время рекомендовали отказаться от выпивки коктейлей по вечерам, в целом ее любимые блюда в течение 60 лет сохранялись неизменными.
Что ела королева?
Чай с молоком и печенье
Королева начинала свой день чашкой горячего чая Earl Grey с молоком, без сахара, но съедая несколько печений. Ее любимое печенье было покрыто шоколадом. Это было небольшой закуской перед завтраком.
Завтрак
После того, как королева с утра мылась и одевалась, она завтракала. Обычно это были хлопья. Иногда на столе лежал хлеб с мармеладом. Редко Елизавета II на завтрак ела яйца.
Обед
Обед, который она любила, был богат белками и с низким содержанием углеводов. МакГрейди рассказал СМИ The Telegraph, что одно из ее любимых блюд была морская камбала на гриле или традиционно приготовленный шотландский лосось со шпинатом и цукини.
Елизавете II тоже очень нравились салаты с курицей гриль.
"Когда она ела одна, она очень дисциплинирована. Главное правило - без крахмала", - комментирует шеф-повар.
Полдник
Полуденный чайный ритуал Елизаветы II был почти неизменным. Обычно это означало сэндвичи с огурцами, фруктовым пирогом и чаем Earl Grey.
На своем YouTube-канале МакГрейди поделился детальным, но простым рецептом бутербродов, которые королева очень любила. Для этого необходим белый хлеб, на котором намазывается сливочный сыр, налагается немного свежей мяты и очень тонко порезанные огурцы. У сэндвича нужно отрезать корку, и его нужно разрезать на два куска.
Ужин
МакГрейди отметил, что королева строго соблюдала правило, что на ужин не подается еда с крахмалом, если она ела одна. В основном на ужин подавалась жареная или тушеная рыба с салатом и овощами.
"Вот и все. Это все, что я ей готовил. Она была очень дисциплинирована", – рассказывал шеф-повар CNN.
Десерт
Королева питалась очень здорово, но иногда после ужина она ела и десерт. Чаще всего это были свежие фрукты, собранные в ее садах. Например, клубника из замка Балморал или свежие нектарины из теплицы Виндзорского замка.
Иногда Елизавета II угощалась темным шоколадом - чем темнее, тем лучше. Королева не любила молочный или белый шоколад.
Редко она ела и самодельный шоколадный десерт.
Что королева никогда не ела?
Один продукт, которого никогда не было на тарелке Елизаветы II - чеснок. И она никогда не посылала блюда из ресторанов быстрого питания.
"Почему бы кто-то делал это, если на кухне 20 шеф-поваров? Просто звони на кухню и посылай все, что хочешь", - сказал МакГрейди.
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