Личный шеф-повар рассказал, какая еда помогла королеве Елизавете II прожить так долго

Елизавете II тоже очень нравились салаты с курицей гриль.

"Когда она ела одна, она очень дисциплинирована. Главное правило - без крахмала", - комментирует шеф-повар.

Полдник

Полуденный чайный ритуал Елизаветы II был почти неизменным. Обычно это означало сэндвичи с огурцами, фруктовым пирогом и чаем Earl Grey.

На своем YouTube-канале МакГрейди поделился детальным, но простым рецептом бутербродов, которые королева очень любила. Для этого необходим белый хлеб, на котором намазывается сливочный сыр, налагается немного свежей мяты и очень тонко порезанные огурцы. У сэндвича нужно отрезать корку, и его нужно разрезать на два куска.

Ужин

МакГрейди отметил, что королева строго соблюдала правило, что на ужин не подается еда с крахмалом, если она ела одна. В основном на ужин подавалась жареная или тушеная рыба с салатом и овощами.

"Вот и все. Это все, что я ей готовил. Она была очень дисциплинирована", – рассказывал шеф-повар CNN.

Десерт

Королева питалась очень здорово, но иногда после ужина она ела и десерт. Чаще всего это были свежие фрукты, собранные в ее садах. Например, клубника из замка Балморал или свежие нектарины из теплицы Виндзорского замка.

Иногда Елизавета II угощалась темным шоколадом - чем темнее, тем лучше. Королева не любила молочный или белый шоколад.

Редко она ела и самодельный шоколадный десерт.

Что королева никогда не ела?

Один продукт, которого никогда не было на тарелке Елизаветы II - чеснок. И она никогда не посылала блюда из ресторанов быстрого питания.

"Почему бы кто-то делал это, если на кухне 20 шеф-поваров? Просто звони на кухню и посылай все, что хочешь", - сказал МакГрейди.