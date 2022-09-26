В понедельник, 26 сентября, президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену, который после утечки информации о шпионских программах США в 2013 году живет в России.
Путин предоставил Эдварду Сноудену российское гражданство
Путин предоставил Эдварду Сноудену российское гражданство
В указе президента, опубликованном в понедельник, Эдвард Джозеф Сноуден, родившийся 21 июня 1983 года, включен в список новых граждан России.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian серию секретных материалов о шпионских программах спецслужб США.
В США за это Сноудену грозит уголовное преследование.
После утечки документов он сначала выехал из США в Гонконг, а затем в Москву, где, как он утверждает, 40 дней пробыл в транзитной зоне аэропорта.
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