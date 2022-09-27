Со следующего учебного года школьники должны будут сдавать экзамен по естественным наукам на общем уровне или по физике, химии или биологии хотя бы на оптимальном уровне.
В школах Латвии появится обязательный экзамен по естественнонаучным предметам
Предусмотрено ввести разные виды проверочных работ на этапе среднего образования - экзамены, централизованные экзамены и мониторинговые работы. Целью экзамена является оценка успеваемости учащихся по предмету на оптимальном и высшем уровне, выявление и оценка степени достижения запланированных результатов.
Первоначально со следующего учебного года проверочная работа будет проводиться в форме мониторинга, а с 2025/2026 учебного года - в форме централизованных экзаменов.
Поправки предусматривают дополнительно еще одну государственную проверочную работу по физике, химии или биологии не ниже оптимального уровня.
Норма будет распространяться на обучающихся по программе общего среднего образования, за исключением учащихся программ среднего профессионального образования и профессионального образования.
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