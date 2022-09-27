Премьер-министр Кая Каллас в понедельник, 26 сентября, посетила крупнейшие до сих пор учебные сборы резервистов "Шип-2022", где имела возможность оценить противотанковую ракетную установку "Джавелин".
Фото ⟩ Премьер-министр Эстонии оценила "Джавелин" на учениях
Каллас поделилась кадрами с испытаний в своем Instagram.
"Сейчас отсутствует непосредственная военная угроза для Эстонии, но мы должны быть готовы к обороне страны и отрабатывать ее на учениях именно в мирное время. Все мы сможем спокойно продолжать свои ежедневные дела, зная, что Эстонию защищают наши собственные вооруженные силы и союзники в НАТО и ЕС", - заявила Каллас после посещения учений, пишет Rus.Postimees.
"Фундамент государственной обороны Эстонии - это наши получившие хорошую подготовку резервисты, я была рада встретиться с этими мужчинами и женщинами, которые прибыли в рамках внезапного призыва и точно знают, что делать во время кризиса, - сказала премьер-министр. - Благодарю всех участников - ваша готовность вселяет уверенность во всех нас. Большое спасибо и близким и работодателям всех участников - для успеха любых учебных сборов резерва необходимы ваши понимание и поддержка".
Обзор учений премьер-министру представили глава главного штаба Сил обороны бригадный генерал Энно Мытс, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги и глава Северо-восточного округа территориальной обороны Кайтселийта полковник-лейтенант Яанус Айнсалу.
В четверг, 22 сентября, правительство Эстонии приняло решение вызвать 2861 резервиста и добровольца организации национальной гвардии Кайтселийт ("Лига обороны") на ранее незапланированные военные учения "Шип-2022".
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