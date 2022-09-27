Окружной суд пересмотрит дело Юрашса о разглашении гостайны

ВС отменил приговор Рижского окружного суда в полном объеме и направил его на пересмотр. Решение ВС обжалованию не подлежит.

Дело имеет закрытый статус.

Ранее сообщалось, что прокурор Марис Урбанс подал протест против приговора окружного суда. Он просил полностью отменить решение Рижского окружного суда и направить дело на пересмотр.

Как сообщалось, ранее суд Видземского предместья Риги оправдал Юриса Юрашса, который обвинялся в умышленном разглашении государственной тайны, указав, что судебное расследование не подтвердило указанных в обвинении обстоятельств.

Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание.

Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и прокуратуре, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ.

За публичное обнародование этой информации против Юрашса был начат уголовный процесс. Прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что оснований для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет и дело должно быть прекращено, однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил решение Залужинскиса. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности.

Юрашс своей вины в инкриминируемом преступлении не признал.