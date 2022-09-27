На "Северном потоке" повреждены сразу три нитки газопровода

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток - 2", утечка газа была также зафиксирована из обеих нитках "Северного потока - 1". Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. "Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе, и на участках, которые находятся в Западной Европе", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.