На территориях Украины, которые были захвачены российскими военными объявили предварительные результаты референдумов, сообщает "Медуза".
"Референдумы" в ДНР и ЛНР: за вхождение с Россию проголосовали почти 100%
"Референдумы" в ДНР и ЛНР: за вхождение с Россию проголосовали почти 100%
Промежуточные итоги по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России говорят о том, что эти регионы "высказались" за вхождение в состав России.
- В ДНР за вхождение в состав РФ "выступили" 98,05% проголосовавших (по итогам обработки 16% протоколов),
- В ЛНР - 97,79% (после обработки 14% протоколов),
- В Херсонской области - 97,47% (после обработки 12% протоколов),
- В Запорожской области - 98% (после обработки 20% протоколов), передает "Медуза".
Сообщается, что нарушений по итогам референдума в Херсонской области не выявлено, что подтвердили "международные наблюдатели", сообщили в избиркоме области.
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