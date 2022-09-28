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Сартс: Путин ни в коем случае не хочет погибнуть сам

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Сартс: Путин ни в коем случае не хочет погибнуть сам
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Руководитель Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.
Руководитель Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Псевдореферендумы о присоединении Луганской и Донецкой областей к России, объявление мобилизации, ядерный шантаж - все это элементы срежиссированного Россией спектакля, сказал в интервью агентству LETA руководитель Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Говоря о намерении президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в случае угрозы для суверенитета и территориальной целостности России, он напомнил, что уже после первых успехов украинской армии в Харькове прогнозировалось, что "теперь нас ожидает ядерный шантаж".

"Заявление Путина не стало сюрпризом. По логике Кремля, чем хуже у них идут дела, тем больше нужно угрожать ядерным оружием. По мере того как у украинцев будет больше успехов, будут усиливаться подобные угрозы", - сказал Сартс.

Он отметил, что это обычный подход России - эскалировать ситуацию для того, чтобы затем ее деэскалировать. Однако, по словам Сартса, Путин ни в коем случае не хочет погибнуть сам. Поэтому для предотвращения применения ядерного оружия Запад должен дать ясный сигнал о том, что это не останется без ответа и безопасность Путину это не гарантирует.

Что касается объявленной в России мобилизации, руководитель Центра передового опыта НАТО считает, что "увеличение числа солдат за счет призывников в систему, которая не справляется с уже имеющимися ресурсами, не принесет результата".

Лучшее, чего Россия может добиться мобилизацией, это увеличение количества подразделений, которые плохо оснащены и плохо мотивированы. Также не исключено, что мало кто из мобилизованных вообще окажется на передовой, так как система призыва может не справиться с этим процессом.

"А если и окажутся, то будут плохо оснащены и плохо обучены, тем самым выполняя роль лишь так называемого пушечного мяса", - подчеркнул руководитель центра.

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