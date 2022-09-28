Повышенный уровень холестерина и высокое давление: как заботиться о здоровье сердца

Высокое кровяное давление вначале может не иметь симптомов

Артериальное давление – это давление кровотока на стенки артерий, позволяющее снабжать организм необходимыми питательными веществами и кислородом, а если артерии сужены, им не хватает эластичности, артериальное давление повышается. Повышенное артериальное давление или гипертония влияет не только на здоровье сердца, но и на работу всего организма в целом, негативно влияя на работу головного мозга, почек, глаз и других органов, нанося вред памяти и концентрации внимания, а также повышая риск инсульта и инфаркта.

Гипертонию вызывает целый ряд различных факторов - малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, наследственность, возраст, другие заболевания и регулярный стресс. Некоторые лекарства, такие как обезболивающие, антидепрессанты, средства от простуды, некоторые лекарственные травы и чрезмерное потребление кофеина, также могут вызывать повышение артериального давления. О высоком артериальном давлении могут сигнализировать головная боль, давление в голове, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение и боли в области сердца, однако гипертония зачастую вначале протекает бессимптомно, поэтому диагностировать ее можно только при регулярных измерениях артериального давления.