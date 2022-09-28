В Лиепае в среду, 28 сентября, продолжатся учения, на которых будут задействованы высокомобильные ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS. Посольство США в Латвии опубликовало видео, на котором показаны системы в действии.
HIMARS в Латвии: первое видео работы ракетного комплекса
Видео: HIMARS в действии на учениях в Латвии
The 🇺🇸 #HIMARS deployment continued today with live-fire exercises in 🇱🇻Liepāja! The deployment is part of the Latvian NAMEJS exercise. #StrongerTogether #WeAreNATO @US_SOCEUR @USArmyEURAF @Latvijas_armija @US_EUCOM @USAandEurope @StateDeptPM @AizsardzibasMin @StateEUR pic.twitter.com/v1iQ12LT8m— U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) September 28, 2022
Использование HIMARS является частью военных учений Namejs.
HIMARS - это высокоточные реактивные артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров.
RUS TVNET уже сообщал, что в понедельник, 26 сентября, в рамках осеннего этапа цикла военной подготовки Namejs 2022 с американским военным самолетом C-130 в Латвию прибыла высокомобильная ракетно-артиллерийская система вооруженных сил США HIMARS.
Всего Латвия планирует закупить менее десяти ракетно-артиллерийских систем HIMARS, заявил в понедельник, 26 сентября, министр обороны Артис Пабрикс.
В конце июля Министерство обороны сообщило, что в США направлен запрос относительно наличия и цен на системы HIMARS. Это совместный проект стран Балтии, и Минобороны ожидает, что США поддержат его софинансированием.
В настоящее время неизвестно, когда Латвия сможет приобрести HIMARS, но Пабрикс считает, что это должно произойти раньше, чем через пять лет.
Галерея: Ракетно-артиллерийская система HIMARS прибыла в Латвию
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