HIMARS в Латвии: первое видео работы ракетного комплекса

Видео: HIMARS в действии на учениях в Латвии

Использование HIMARS является частью военных учений Namejs.

HIMARS - это высокоточные реактивные артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров.

RUS TVNET уже сообщал, что в понедельник, 26 сентября, в рамках осеннего этапа цикла военной подготовки Namejs 2022 с американским военным самолетом C-130 в Латвию прибыла высокомобильная ракетно-артиллерийская система вооруженных сил США HIMARS.

Всего Латвия планирует закупить менее десяти ракетно-артиллерийских систем HIMARS, заявил в понедельник, 26 сентября, министр обороны Артис Пабрикс.

В конце июля Министерство обороны сообщило, что в США направлен запрос относительно наличия и цен на системы HIMARS. Это совместный проект стран Балтии, и Минобороны ожидает, что США поддержат его софинансированием.

В настоящее время неизвестно, когда Латвия сможет приобрести HIMARS, но Пабрикс считает, что это должно произойти раньше, чем через пять лет.

Галерея: Ракетно-артиллерийская система HIMARS прибыла в Латвию