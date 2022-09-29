В условиях демократии ответственность за государство лежит на плечах граждан, поэтому президент Эгил Левитс призвал всех обладающих правом голоса принять участие в выборах в 14-й Сейм и голосовать за политические силы, лояльные Латвии, а не России.
"Не позволяйте другим решать за вас": обращение Левитса накануне выборов
Незадолго до выборов в 14-й Сейм канцелярия президента распространила заявление Левитса, в котором он напоминает, что голос каждого гражданина может быть решающим. "Не ждите, пока другие решат за вас! Не позволяйте другим решать за вас!" - призывает Левитс.
Президент отмечает, что в ближайшие четыре года Латвии понадобятся Сейм и правительство, способные безопасно провести страну по бурным водам. "Раненый, но не побежденный российский империализм по-прежнему будет угрожать Латвии и Европе. Российский энергетический шантаж будет продолжаться, цены будут расти, уровень жизни пострадает. Мы все это остро почувствуем. Глобальная пандемия Covid-19 утихла, но еще не закончилась", - обозначил Левитс задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы.
Он признал, что эти кризисы нельзя было предвидеть при голосовании за 13-й Сейм четыре года назад, а сегодня нельзя предсказать, какие еще испытания ждут 14-й Сейм. Поэтому Латвии нужны Сейм и правительство, обладающие опытом и дальновидностью, дееспособностью и прагматизмом.
"Прежде всего нам нужны Сейм и правительство, приоритетом которых является безопасность Латвии, то есть развитие наших вооруженных сил, создание службы государственной обороны и тесное сотрудничество в рамках НАТО. Я не верю, что партии или их представители, которые в самом начале войны России против Украины не могли сказать, кто агрессор, а кто жертва, смогут гарантировать безопасность Латвии", - говорит президент.
Во-вторых, он указал, что Латвии нужны Сейм и правительство, способные мощно развивать экономику, укреплять энергетическую безопасность Латвии и целенаправленно помогать нашему народу пережить тяжелое кризисное время. По мнению президента, будущие Сейм и правительство также должны должным образом позаботиться об образовании и науке. "Эти задачи должны содержаться в четкой пошаговой программе. Нужны политики, которые смогут ее реализовать", - говорит президент.
Президент не верит тем, кто предлагает упрощенные и потому негодные решения сложных проблем, кто обещает сразу и сейчас сократить все расходы и увеличить все доходы. В трудные времена меньше всего помогают пустые обещания, считает Левитс.
По его словам, Латвии нужны Сейм и правительство, которое ценят национальную, латышскую идентичность нашего государства, укрепляют государственный язык в общественной среде и в школах, "что стирает из общественной среды оставшиеся следы оккупации".
"Поэтому я не верю партиям и политикам, которые на протяжении десятилетий не признавали и не осуждали оккупацию Латвии, которым все еще трудно принять, что латышский язык является нашим единственным государственным языком, партиям и политикам, которые до сих пор рассматривают Россию как торгового партнера или мечтают о видах на жительство для граждан России", - сказал президент в обращении к избирателям.
"Не верьте тем, кто говорит, что ваш голос не имеет значения. Иногда пару десятков голосов решают, какие партии войдут в правительственную коалицию, а какие останутся в оппозиции. Иногда пару десятков голосов решают, представитель какой партии станет премьер-министром", - напоминает Левитс.
Напомним, что RUS TVNET разработал калькулятор выборов, где можно понять какая партия вам ближе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!