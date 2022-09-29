"Не позволяйте другим решать за вас": обращение Левитса накануне выборов

Во-вторых, он указал, что Латвии нужны Сейм и правительство, способные мощно развивать экономику, укреплять энергетическую безопасность Латвии и целенаправленно помогать нашему народу пережить тяжелое кризисное время. По мнению президента, будущие Сейм и правительство также должны должным образом позаботиться об образовании и науке. "Эти задачи должны содержаться в четкой пошаговой программе. Нужны политики, которые смогут ее реализовать", - говорит президент.

Президент не верит тем, кто предлагает упрощенные и потому негодные решения сложных проблем, кто обещает сразу и сейчас сократить все расходы и увеличить все доходы. В трудные времена меньше всего помогают пустые обещания, считает Левитс.

По его словам, Латвии нужны Сейм и правительство, которое ценят национальную, латышскую идентичность нашего государства, укрепляют государственный язык в общественной среде и в школах, "что стирает из общественной среды оставшиеся следы оккупации".

"Поэтому я не верю партиям и политикам, которые на протяжении десятилетий не признавали и не осуждали оккупацию Латвии, которым все еще трудно принять, что латышский язык является нашим единственным государственным языком, партиям и политикам, которые до сих пор рассматривают Россию как торгового партнера или мечтают о видах на жительство для граждан России", - сказал президент в обращении к избирателям.

"Не верьте тем, кто говорит, что ваш голос не имеет значения. Иногда пару десятков голосов решают, какие партии войдут в правительственную коалицию, а какие останутся в оппозиции. Иногда пару десятков голосов решают, представитель какой партии станет премьер-министром", - напоминает Левитс.

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