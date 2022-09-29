Зачем Путину мобилизация? Отвечает Янис Сартс

Говоря о том, почему президент России Владимир Путин принял решение о мобилизации, Сартс заявил в интервью агентству LETA, что причина этого в плохом положении российской армии на фронте. После разгрома оккупантов под Харьковом можно ожидать следующих потерь россиян, скорее всего, в районе Херсона.

"Я предполагаю, что в Кремле не было ясности, что делать в этой ситуации. Мнение многих о том, что мобилизация решит проблемы российской армии, - это неосознание того, что она не устранит причины, обуславливающие неэффективность армии на поле боя. В первую очередь это проблемы с логистикой и командным управлением", - сказал Сартс.

Увеличение количества солдат за счет призывников не даст результатов в системе, которая не справляется с уже имеющимися ресурсами. Лучший результат, которого русские могут добиться с помощью мобилизации, - это увеличение численности подразделений, но они будут плохо оснащены и слабо мотивированы, считает Сартс.

"Я бы с осторожностью прогнозировал массовое недовольство населения и массовые протесты. Я думаю, что мобилизация может вызвать волну протестов, потому что она имеет практические последствия. Например, призывники не могут покинуть место жительства без согласования. Тем самым пассивный диванный наблюдатель становится активным участником войны. Однако я осторожен, потому что ранее ошибался в прогнозировании реакции российской общественности на какие-либо события.Я думал,что она будет гораздо более интенсивной,чем она была на самом деле", - отметил Сартс.